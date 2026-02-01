«Иногда цена мечты — здоровье». Шавкат Рахмонов сделал заявление по поводу травмы

Непобеждённый второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе, представляющий Казахстан, Шавкат Рахмонов сделал заявление на фоне очередных проблем со здоровьем, которые вновь отложили его возвращение в октагон.

«Путь бойца всегда был сложным, но жизнь не ставит перед нами задач, которые было бы нельзя преодолеть. Каждая мечта имеет свою цену. Иногда эта цена — ваше здоровье. Сегодня я должен быть честным. Из-за постоянных травм мне пришлось перенести ещё одну операцию, и мне нужно время, чтобы полностью восстановиться. Моё возвращение в октагон будет отложено.

Это сложно принять, но я верю, что часть большого плана. Я вернусь сильнее, умнее и голоднее, чем когда-либо. Моя цель остаётся прежней — пояс UFC должен приехать в Казахстан. Спасибо всем, кто поддерживает меня, несмотря ни на что. Это не конец пути, а важная его глава», — написал Рахмонов на своей странице в социальных сетях.

Шавкат не дрался под баннером североамериканской лиги уже более года. Последний поединок Рахмонов провёл в декабре 2024 года на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником стал ирландец Иан Гарри. Поединок продлился все пять раундов и завершился в пользу Рахмонова единогласным решением судей. Для Номада эта победа стала 19-й подряд в карьере.