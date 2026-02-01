Скидки
Бонусы турнира UFC 325

Бонусы турнира UFC 325, на котором Волкановски победил в реванше Лопеса
Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию по поводу того, кто получил бонусы турнира UFC 325, который прошёл в ночь на 1 февраля в Сиднее, Австралия, на стадионе «Кудос Банк Арена».

Лучшее выступление вечера – Маурисио Руффи ($ 100 тыс.) и Куиллан Салкиллд ($ 100 тыс.).
Лучший бой вечера – Александр Волкановски против Диего Лопеса — $ 100 тыс.

Начиная с 2026 года президент промоушена Дана Уайт принял решение повысить бонусы за турнир. До 2026-го они составляли $ 50 тыс.

Следующий крупный турнир промоушена UFC 326 состоится в ночь на 7 марта в Лас-Вегасе, США.

Результаты турнира UFC 325, где Волкановски победил Лопеса и защитил титул
