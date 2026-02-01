Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Стивенсон вызвал Конора Бенна на поединок после победы над Теофимо Лопесом

Стивенсон вызвал Конора Бенна на поединок после победы над Теофимо Лопесом
Новоиспечённый чемпион WBO в первом полусреднем весе, американский непобеждённый боксёр Шакур Стивенсон вызвал на поединок британского боксёра Конора Бенна после победы над Теофимо Лопесом в титульном поединке.

Это произошло прямо на ринге — Бенн встретился со Стивенсоном лицом к лицу.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Теофимо Лопес — Шакур Стивенсон (W)
01 февраля 2026, воскресенье. 08:00 МСК
Теофимо Лопес
Окончено
UD
Шакур Стивенсон

Шакуру Стивенсону 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2017 году. Становился чемпионом мира в полулёгком (до 57,2 кг), втором полулёгком (до 59 кг) и лёгком (до 61,2 кг) дивизионах.

Конору Бенну 28 лет. Выступает как профессионал с 2016 года. Большую часть карьеры провёл в полусреднем весе (до 66,7 кг).

