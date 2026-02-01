«Проведу лагерь с Топурией». Силва бросил вызов Волкановски

29-летний бразильский профессиональный боец ​​смешанных единоборств, выступающий в полулёгком весе промоушена UFC, Жан Силва бросил вызов на поединок действующему чемпиону дивизиона Александру Волкановски.

«Я понимаю, что Волкановски хочет поединок с Евлоевым. Но он просит бои с этими людьми, потому что хочет избежать боёв, где получит много ущерба. Это твоё право, если хочешь, то оставайся в безопасности. Но если ты захочешь сразиться с парнем, который знает, как нужно бить, то я всегда готов. И я тебя заранее предупреждаю — я проведу тренировочный лагерь с Топурией», — сказал Силва в социальной сети Х.