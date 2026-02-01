Скидки
«Люлей хапанули жёстко». Физиев — о поражении нокаутом на турнире UFC 325

«Люлей хапанули жёстко». Физиев — о поражении нокаутом на турнире UFC 325
Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев прокомментировал своё поражение нокаутом в поединке с Маурисио Руффи на турнире UC 325 в Австралии.

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Рафаэль Физиев — Маурисио Руффи (W)
01 февраля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Рафаэль Физиев
Окончено
TKO
Маурисио Руффи

«Что хочу сказать… Сказать нечего. Люлей мы хапанули жёстко. Технический нокаут, ***********ли конкретно, вбили бошку, ну что поделаешь. Я живу ту жизнь, на которую мне хватило смелости. Не у каждого из нас хватает смелости на ту жизнь, которую мы живём. Я боец, я вернусь. Дальше буду топить, улучшаться, стараться, двигаться вперёд, и постараюсь радовать всех своих победами. Я с этим справлюсь, всем спасибо за поддержку. Не получилось порадовать всех, но ещё получится», — сказал Физиев в видео.

