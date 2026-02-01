Боксёр сорвал парик своему оппоненту во время поединка в Нью-Йорке

37-летний американский боксёр-профессионал и кикбоксер, выступающий в тяжёлой весовой категории Джаррелл «Король» Миллер во время поединка с соотечественником Кингсли «Чёрным львом» Ибе в ночь на 1 февраля в Нью-Йорке стал участником забавного инцидента.

Права на видео принадлежат изданию The Ring.

Во время одного из раундов Ибе нанёс удар Миллеру по верхней части головы и сорвал парик, что напугало зрителей в зале.

В перерыве между раундами Джаррелл сорвал парик и выбросил его в толпу, где его подобрала австралийская боксёрша Скай Николсон.

После поединка, в котором Миллер одержал победу раздельным судейским решением, Джаррелл заявил, что за несколько дней до поединка мыл голову в ванной своей мамы и вместо шампуня использовал некую бытовую химию, которая и повредила волосяной покров.