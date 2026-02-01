Скидки
Головкин поздравил Рыбакину с победой на Australian Open

Головкин поздравил Рыбакину с победой на Australian Open
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Геннадий Головкин прокомментировал победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в финале Australian Open – 2026.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Вернуться на вершину с ещё одним трофеем турнира «Большого шлема»! Поздравляю, Елена Рыбакина», — написал на своей странице в соцсетях Головкин.

Рыбакина обыграла в финале турнира первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Победа на Открытом чемпионате Австралии — 2026 стала второй на турнире «Большого шлема» в карьере 26-летней Рыбакиной. В 2022 году она выиграла Уимблдон.

