Головкин поздравил Рыбакину с победой на Australian Open
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Геннадий Головкин прокомментировал победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в финале Australian Open – 2026.
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Вернуться на вершину с ещё одним трофеем турнира «Большого шлема»! Поздравляю, Елена Рыбакина», — написал на своей странице в соцсетях Головкин.
Рыбакина обыграла в финале турнира первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.
Победа на Открытом чемпионате Австралии — 2026 стала второй на турнире «Большого шлема» в карьере 26-летней Рыбакиной. В 2022 году она выиграла Уимблдон.
