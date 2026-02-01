Головкин поздравил Рыбакину с победой на Australian Open

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Геннадий Головкин прокомментировал победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в финале Australian Open – 2026.

«Вернуться на вершину с ещё одним трофеем турнира «Большого шлема»! Поздравляю, Елена Рыбакина», — написал на своей странице в соцсетях Головкин.

Рыбакина обыграла в финале турнира первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Победа на Открытом чемпионате Австралии — 2026 стала второй на турнире «Большого шлема» в карьере 26-летней Рыбакиной. В 2022 году она выиграла Уимблдон.