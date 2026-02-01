Силва — о бое с Волкановски: чемпионы не выбирают соперников. Они защищаются

29-летний бразильский профессиональный боец смешанных единоборств, выступающий в полулёгком весе промоушена UFC, Жан Силва после того, как бросил вызов действующему чемпиону дивизиона Александру Волкановски, оставил послание для австралийца.
«Обязанность чемпиона — защищать свой пояс. Не имеет значения, против кого он выйдет на ринг. Если компания поставит кого-то перед чемпионом, он будет драться. Чемпионы не выбирают соперников. Чемпионы защищаются», — написал Силва в социальной сети Х.
В ночь на 1 февраля Волкановски в реванше проводил защиту в поединке с Диего Лопесом и одержал победу над бразильцем единогласным судейским решением.