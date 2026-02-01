Скидки
«Мой приоритет — пояс чемпиона». Сен-Дени — о своём будущем

Французский боец UFC, восьмой номер рейтинга в категории до 70 кг Бенуа Сен-Дени высказался о своём будущем.

«Я сосредоточен на любом из пяти лучших бойцов, но мой приоритет — это пояс абсолютного чемпиона или пояс BMF. Я хочу сразиться с победителем боя Чарльз Оливейра против Макса Холлоуэя или Джастин Гэтжи против Илии Топурии. Если это будет необходимо, я проведу бой с Арманом и займу его место», — сказал Сен-Дени на пресс-конференции.

Напомним, ранее Бенуа Сен-Дени одержал победу над Дэном Хукером в поединке техническим нокаутом, судья остановил бой в конце второго раунда.

Сен-Дени 29 лет. В качестве профессионала новозеландский боец дебютировал в смешанных единоборствах в феврале 2019 года. После боя с Хукером в его рекорде 17 побед, из которых все были одержаны досрочно, три поражения, и ещё один поединок был признан несостоявшимся.

Новости. Бокс/ММА
