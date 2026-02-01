Результаты шоу WWE Royal Rumble: возвращение Леснара, дебют новичка и завершение карьеры

В субботу, 31 января, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на специально отстроенной для мероприятия арене состоялось крупное шоу промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Royal Rumble.

Результаты WWE Royal Rumble — 2026:

1. Лив Морган стала победительницей женской « Королевской битвы » на 30 человек. Участницы боя: Шарлотт Флэр, Алекса Блисс, Киана Джеймс, Ная Джакс, Айви Найл, Лола Вайс, Кэндис Лерэй, Джординн Грейс, Бекки Линч, Сол Рука, Роксанн Перес, Максин Дюпри, Нэтти, Лив Морган, Лэш Ледженд, Зелина, Ракель Родригес, Челси Грин, Джулия, Ийо Скай, Аска, Риа Рипли, Бэйли, Джейси Джейн, Никки Белла, Лайра Валькирия, Келани Джордан, Кайри Сейн, Бри Белла, Тиффани Стрэттон

Фото: wwe.com

2. Гюнтер победил Эй Джей Стайлза после удушающего «слиппер» в поединке с карьерой на кону. Эй Джей покинул компанию.

Фото: wwe.com

3. Дрю Макинтайр (Неоспоримый чемпион WWE) победил Сэми Зейна и защитил титул.

Фото: wwe.com

4. Роман Рейнс стал победителем мужской «Королевской битвы» на 30 человек. Участники: Оба Феми, Брон Брейкеер, Соло Сикоа, Рей Мистерио, Миро, Мэтт Кардона, Дэмиен Прист, Джевон Эванс, Мистер Игуана, Трик Уильямс, Коди Роудс, Эль Гранде Американо, Оригинальный Эль Гранде Американо, Ройс Кис , Остин Тиори, Бронсон Рид, Илья Драгунов, Ла Парк, Драгон Ли, Логан Пол, ЭлЭй Найт, Брок Леснар, Миз, Рей Феникс, Джей Усо, Роман Рейнс, Джейкоб Фату, Пента, Рэнди Ортон, Гюнтер.

Фото: wwe.com