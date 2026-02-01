Стивенсон объяснил, почему бой с Бенном может не состояться

Новоиспечённый чемпион WBO в первом полусреднем весе, американский непобеждённый боксёр Шакур Стивенсон высказался о перспективах поединка против британского боксёра Конора Бенна после победы над Теофимо Лопесом в титульном поединке.

«Если он не согласится, то, вероятно, мы не будем драться. Он включил в договор с Крисом Юбэнком пункт о регидратации, он был на ринге полумёртв. Почему он не может сделать то же самое?» — сказал Стивенсон на пресс-конференции.

Шакуру Стивенсону 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2017 году. Становился чемпионом мира в полулёгком (до 57,2 кг), втором полулёгком (до 59 кг) и лёгком (до 61,2 кг) дивизионах.

Конору Бенну 28 лет. Выступает как профессионал с 2016 года. Большую часть карьеры провёл в полусреднем весе (до 66,7 кг).