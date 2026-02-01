«Всё ещё в форме». Мухаммад — о победе Волкановски

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад отреагировал на победу чемпиона UFC в полулёгком весе австралийца македонского происхождения Александра Волкановски над вторым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг бразильцем Диего Лопесом на турнире UFC 325.

«Волк всё ещё в форме, кто сказал, что он собирается уйти на пенсию? Он всё ещё полон сил», — написал Белал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

В ночь на 1 февраля Волкановски в реванше проводил защиту в поединке с Диего Лопесом и одержал победу над бразильцем единогласным судейским решением. Алекс сохранил за собой титул чемпиона лиги.