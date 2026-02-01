Команда Диего Лопеса сообщила, что бразилец сломал обе ноги в бою с Волкановски

Команда 31-летнего бразильского профессионального бойца смешанных единоборств, в данный момент выступающего в полулёгком весе, Диего Лопеса, опубликовала в социальных сетях фото атлета и заявила, что он сломал обе ноги в поединке за титул дивизиона с австралийцем Александром Волкановски.
Фото: Из личного архива Диего Лопеса
На выложенной фотографии видны опухшие ступни бразильца.
Поединок Лопеса и Волкановски возглавил главный кард номерного турнира UFC 325, который состоялся в ночь на 1 февраля в Сиднее.
Поединок продлился все пять раундов. Волкановски одержал победу в бою единогласным решением судей. Этот поединок стал для бойцов вторым. В первой встрече австралиец также оказался сильнее.