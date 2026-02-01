Скидки
Тактаров: Физиев, как и Иисус Христос, пострадал из-за своих тупорылых фанатов

Тактаров: Физиев, как и Иисус Христос, пострадал из-за своих тупорылых фанатов
Комментарии

Бывший чемпион UFC в абсолютном весе россиянин Олег Тактаров объяснил, с чем связан неуспех девятого номера рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанца Рафаэля Физиева в североамериканской организации.

«Я уже говорил, что Анкалаев, как и Иисус Христос пострадал из-за своих фанатов тупорылых. Так же и Физиев пострадал из-за своих тупорылых фанатов, так всегда было, есть и будет. Это моё предсказание вам», – сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Напомним, сегодня, 1 февраля, на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия) Атаман разделил октагон с бразильцем Маурисио Руффи. Бой завершился во втором раунде победой Маурисио техническим нокаутом.

Комментарии
