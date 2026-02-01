Скидки
Ислам Махачев назвал Алекса Волкановски величайшим после второй подряд победы в UFC

Ислам Махачев назвал Алекса Волкановски величайшим после второй подряд победы в UFC
34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев отреагировал на победу 37-летнего чемпиона UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралийца Александра Волкановски в реванше с бразильцем Диего Лопесом.

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Александр Волкановски (W) — Диего Лопес
01 февраля 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Окончено
UD
Диего Лопес

«Величайший», – написал Махачев на своей странице в социальной сети.

Напомним, бой между Алексом и Диего возглавил турнир UFC 325 в Сиднее (Австралия). Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Волкановски единогласным решением судей. Для Алекса эта победа стала второй подряд в североамериканской организации. Свою профессиональную карьеру он начал в мае 2012 года.

