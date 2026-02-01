Волкановски сравнялся с Альдо по количеству побед в титульных боях в полулёгком весе

37-летний действующий обладатель пояса UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски сравнялся с членом Зала славы UFC, а также экс-чемпионом UFC в категории до 66 кг бразильцем Жозе Альдо по количеству побед в титульных боях в дивизионе после того, как взял верх в реванше с вторым номером рейтинга UFC Диего Лопесом.

Алекс в рамках боя за титул чемпиона UFC в полулёгком весе победил трижды американца Макса Холлоуэя, дважды бразильца Диего Лопеса и по одному разу мексиканца Яира Родригеса, представителя США Брайана Ортегу и Корейского Зомби.

Жозе, в свою очередь, проявил себя успешно в поединках за чемпионский пояс UFC в полулёгком весе, победив канадца Марка Хоминика, американцев Кенни Флориана, дважды Фрэнки Эдгара и Чеда Мендеса, а также Рикардо Ламоса и Корейского Зомби.