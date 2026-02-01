Скидки
Турки Аль аш-Шейх заявил о желании увидеть бой Александра Усика с легендарным кикбоксёром

Турки Аль аш-Шейх заявил о желании увидеть бой Александра Усика с легендарным кикбоксёром
Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил о желании увидеть бой 39-летнего непобеждённого бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика с бывшим обладателем титула Glory в тяжёлом весе нидерландцем Рико Верхувеном.

«Хочу увидеть его [Рико Верхувена] против Усика», — подписал Аль аш-Шейх видеофрагмент одного из поединков Верхувена, опубликовав пост на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.

