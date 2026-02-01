Алекс Волкановски ответил, кого видит своим следующим соперником

37-летний действующий обладатель пояса UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски ответил, кого видит своим следующим соперником в дивизионе.

«Вы знаете, какой я боец. Хочу драться с лучшими, кто этого заслуживает. Есть Мовсар и Лерон Мёрфи. Мне сказали, что они встретятся друг с другом. Не знаю, просто слухи это или нет. Это будет здорово [если они подерутся между собой]. Я буду смотреть их бой. Если следующий поединок точно будет в полулёгком весе, то это должен быть кто-то из этой пары.

Меня легко понять как чемпиона. Если ты этого заслуживаешь, значит, ты следующий… Говорю об ответственности как чемпион. Думаю, не все чемпионы смотрят на это с этой точки зрения. Для меня же это просто ответственность.

Рейтинги существуют не просто так, в них присутствуют люди, которые этого заслуживают. Если кто-то и попадёт в топ-15, я всё равно буду достаточно активен, чтобы дать шанс тем, кто этого заслуживает, чтобы им не пришлось так долго ждать. Но если я буду просто пропускать других, тоже не буду выполнять свою часть работы. Я поговорю с UFC и посмотрю, что они скажут», — приводит слова Волкановски портал MMAJunkie.