Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Волкановски ответил, кого видит своим следующим соперником

Алекс Волкановски ответил, кого видит своим следующим соперником
Комментарии

37-летний действующий обладатель пояса UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски ответил, кого видит своим следующим соперником в дивизионе.

«Вы знаете, какой я боец. Хочу драться с лучшими, кто этого заслуживает. Есть Мовсар и Лерон Мёрфи. Мне сказали, что они встретятся друг с другом. Не знаю, просто слухи это или нет. Это будет здорово [если они подерутся между собой]. Я буду смотреть их бой. Если следующий поединок точно будет в полулёгком весе, то это должен быть кто-то из этой пары.

Меня легко понять как чемпиона. Если ты этого заслуживаешь, значит, ты следующий… Говорю об ответственности как чемпион. Думаю, не все чемпионы смотрят на это с этой точки зрения. Для меня же это просто ответственность.

Рейтинги существуют не просто так, в них присутствуют люди, которые этого заслуживают. Если кто-то и попадёт в топ-15, я всё равно буду достаточно активен, чтобы дать шанс тем, кто этого заслуживает, чтобы им не пришлось так долго ждать. Но если я буду просто пропускать других, тоже не буду выполнять свою часть работы. Я поговорю с UFC и посмотрю, что они скажут», — приводит слова Волкановски портал MMAJunkie.

Материалы по теме
Всё ещё великий. Волкановски не оставил шансов Лопесу в реванше
Всё ещё великий. Волкановски не оставил шансов Лопесу в реванше
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android