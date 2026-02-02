Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бетербиев, Усик, Бивол, Головкин, Конор Бенн и Аль аш-Шейх встретились в Нью-Йорке

Бетербиев, Усик, Бивол, Головкин, Конор Бенн и Аль аш-Шейх встретились в Нью-Йорке
Комментарии

Всемирно известные боксёры россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол, украинец Александр Усик, казахстанец Геннадий Головкин, британец Конор Бенн, а также председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх встретились на вечере большого бокса The Ring VI, который состоялся 1 февраля на культовой спортивной арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Фото: Пресс-служба TURKI ALALSHIKH

В главном поединке турнира прошло противостояние между чемпионом WBO в первом полусреднем весе американцем Теофимо Лопесом и непобеждённым обладателем титула WBA в лёгком дивизионе соотечественником Шакуром Стивенсоном. Бой завершился победой Шакура единогласным решением судей.

Материалы по теме
Вы можете сами организовать бой Биволу — нужны только деньги. Как устроены торги в боксе
Вы можете сами организовать бой Биволу — нужны только деньги. Как устроены торги в боксе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android