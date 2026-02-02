Бетербиев, Усик, Бивол, Головкин, Конор Бенн и Аль аш-Шейх встретились в Нью-Йорке

Всемирно известные боксёры россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол, украинец Александр Усик, казахстанец Геннадий Головкин, британец Конор Бенн, а также председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх встретились на вечере большого бокса The Ring VI, который состоялся 1 февраля на культовой спортивной арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Фото: Пресс-служба TURKI ALALSHIKH

В главном поединке турнира прошло противостояние между чемпионом WBO в первом полусреднем весе американцем Теофимо Лопесом и непобеждённым обладателем титула WBA в лёгком дивизионе соотечественником Шакуром Стивенсоном. Бой завершился победой Шакура единогласным решением судей.