Волкановски дал прогноз на потенциальный бой между Евлоевым и Мёрфи

37-летний действующий обладатель пояса UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски дал прогноз на потенциальный бой между непобеждёнными бойцами россиянином Мовсаром Евлоевым и британцем Лероном Мёрфи.

«Думаю, Мовсар в итоге переведёт бой в партер. Евлоев сильнее Мёрфи, он справится с соперником», — сказал Волкановски на пресс-конференции после турнира UFC 325.

Ранее распространилась неподтверждённая информация, что в разработке на 21 марта на турнир UFC в Лондоне находится бой между Мовсаром и Мёрфи за неофициальный статус главного претендента на титул UFC.