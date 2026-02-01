Скидки
Бокс/ММА

Волкановски: не стремлюсь переплюнуть Альдо. Хочу добиваться успеха и обеспечивать семью

Волкановски: не стремлюсь переплюнуть Альдо. Хочу добиваться успеха и обеспечивать семью
Комментарии

37-летний действующий обладатель пояса UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралиец македонского происхождения Александр Волкановски рассказал о своих главных целях в смешанных единоборствах.

«Слушайте, я не гонюсь за количеством защит титула. Это, конечно, всё очень здорово, но моя первостепенная цель — побеждать, продолжать зарабатывать хорошие деньги, строить наследие. Однако у меня нет цели переплюнуть Альдо, не смотрю на это под таким углом. Хочу просто добиваться успеха. Мне нужно обеспечивать семью. И пока я успешен, доволен собой», — сказал Волкановски на пресс-конференции после турнира UFC 325.

Комментарии
