«Не воспринимаю его слова всерьёз». Волкановски — о желании Царукяна подраться с ним

Комментарии

37-летний действующий обладатель пояса UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски выразил сомнение в серьёзности намерений второго номера рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Армению и Россию, Армана Царукяна подраться с ним в категории до 66 кг.

«Серьёзно ли Арман бросил мне вызов? Наверное, нет. Не могу сказать. Он не особо высокий, но крепкий. Сможет ли Арман спуститься в полулёгкий вес? Не знаю, не уверен. Но повторюсь — я готов биться хоть с кем, хоть где. Естественно, это был бы отличный вызов. Хотя я не воспринимаю его слова серьёзно, поскольку Арман должен драться за титул в лёгком весе. Думаю, что он должен был получить этот шанс [и сразиться за временный чемпионский пояс]. Может быть, Царукян просто прикалывается. Не хочу заострять на этом внимание, пока знаю, что это несерьёзно. У меня есть два других серьёзных претендента — Мовсар и Лерон», — сказал Волкановски на пресс-конференции после турнира UFC 325.

