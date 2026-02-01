Британский боксёр прокомментировал победу в титульном бою над россиянином Муртазалиевым

Новоиспечённый обладатель титула IBF в первом среднем весе британец Джош Келли прокомментировал победу в бою с россиянином Бахрамом Муртазалиевым. Поединок состоялся в Ньюкасле (Великобритания), продлился все 12 раундов и завершился в пользу Келли решением большинства судей. Для Бахрама это поражение стало первым на профессиональном уровне.

«Меня отправили в нокдаун в девятом раунде? Если бы не эта толпа и энергия, которая нас поддерживала, я бы, наверное, не поднялся и не продолжил. Послушайте, сегодня вечером произошло историческое событие. Первый чемпион мира из Сандерленда (город на северо-востоке Англии. — Прим. «Чемпионата»). Вперёд!» — приводит слова Келли портал Yahoo Sports.