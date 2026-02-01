Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Британский боксёр прокомментировал победу в титульном бою над россиянином Муртазалиевым

Британский боксёр прокомментировал победу в титульном бою над россиянином Муртазалиевым
Комментарии

Новоиспечённый обладатель титула IBF в первом среднем весе британец Джош Келли прокомментировал победу в бою с россиянином Бахрамом Муртазалиевым. Поединок состоялся в Ньюкасле (Великобритания), продлился все 12 раундов и завершился в пользу Келли решением большинства судей. Для Бахрама это поражение стало первым на профессиональном уровне.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев — Джош Келли (W)
01 февраля 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Бахрам Муртазалиев
Окончено
MD
Джош Келли

«Меня отправили в нокдаун в девятом раунде? Если бы не эта толпа и энергия, которая нас поддерживала, я бы, наверное, не поднялся и не продолжил. Послушайте, сегодня вечером произошло историческое событие. Первый чемпион мира из Сандерленда (город на северо-востоке Англии. — Прим. «Чемпионата»). Вперёд!» — приводит слова Келли портал Yahoo Sports.

Материалы по теме
Простой и плохая подготовка? Почему Муртазалиев не справился с британским середняком
Простой и плохая подготовка? Почему Муртазалиев не справился с британским середняком
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android