Менеджер Сен-Дени оценил выступление Бенуа в бою с Хукером

Гийом Пельтье, являющийся менеджером восьмого номера рейтинга UFC в лёгком весе француза Бенуа Сен-Дени, оценил выступление своего подопечного в поединке с шестым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг новозеландцем Дэном Хукером. Их встреча состоялась сегодня, 1 февраля, на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия) и завершилась победой Бога войны техническим нокаутом во втором раунде.

«Я очень доволен его выступлением, несмотря на то что Бенуа не был готов на все 100%. Что имею в виду? Не могу сказать больше», — сказал Пельтье в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.