Бокс/ММА

Менеджер Сен-Дени оценил выступление Бенуа в бою с Хукером

Менеджер Сен-Дени оценил выступление Бенуа в бою с Хукером
Гийом Пельтье, являющийся менеджером восьмого номера рейтинга UFC в лёгком весе француза Бенуа Сен-Дени, оценил выступление своего подопечного в поединке с шестым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг новозеландцем Дэном Хукером. Их встреча состоялась сегодня, 1 февраля, на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия) и завершилась победой Бога войны техническим нокаутом во втором раунде.

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Дэн Хукер — Бенуа Сен-Дени (W)
01 февраля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Дэн Хукер
Окончено
TKO
Бенуа Сен-Дени

«Я очень доволен его выступлением, несмотря на то что Бенуа не был готов на все 100%. Что имею в виду? Не могу сказать больше», — сказал Пельтье в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Новости. Бокс/ММА
