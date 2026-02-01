Алекс Волкановски оставил предупреждение топам UFC в полулёгком весе

37-летний действующий обладатель пояса UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски оставил предупреждение топам дивизиона, посоветовав им сохранять хладнокровие в поединке с ним.

«Пусть думают что хотят, пока не выйдут на бой со мной. Пусть говорят себе, что угодно. Если они собираются встретиться со мной, им нужно сохранять хладнокровие. Если вы просто сидите и смотрите, как другие дерутся, и боитесь, вам не место в этом бизнесе», — приводит слова Волкановски аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Ранее Волкановски дал прогноз на потенциальный бой между Евлоевым и Мёрфи.