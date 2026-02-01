Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Волкановски оставил предупреждение топам UFC в полулёгком весе

Алекс Волкановски оставил предупреждение топам UFC в полулёгком весе
Комментарии

37-летний действующий обладатель пояса UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски оставил предупреждение топам дивизиона, посоветовав им сохранять хладнокровие в поединке с ним.

«Пусть думают что хотят, пока не выйдут на бой со мной. Пусть говорят себе, что угодно. Если они собираются встретиться со мной, им нужно сохранять хладнокровие. Если вы просто сидите и смотрите, как другие дерутся, и боитесь, вам не место в этом бизнесе», — приводит слова Волкановски аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Ранее Волкановски дал прогноз на потенциальный бой между Евлоевым и Мёрфи.

Материалы по теме
Волкановски дал прогноз на потенциальный бой между Евлоевым и Мёрфи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android