Кормье: Волкановски — величайший боец в истории полулёгкого веса. Он не ищет лёгких путей

Кормье: Волкановски — величайший боец в истории полулёгкого веса. Он не ищет лёгких путей
Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье с почтением высказался в адрес 37-летнего чемпиона UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралийца Александра Волкановски после его победы в реванше с бразильцем Диего Лопесом.

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Александр Волкановски (W) — Диего Лопес
01 февраля 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Окончено
UD
Диего Лопес

«Никто не хочет драться с Мовсаром и Лероном. Волк думает: «Если кто-то из них следующий, то я буду драться именно с ним». Алекс не ищет лёгкого пути. Он величайший боец ​​полулёгкого веса в истории. Волк только что одержал свою восьмую победу в титульном бою UFC. Четыре из этих побед — над Холлоуэем и Альдо, двумя другими бойцами, которых считают величайшими бойцами полулёгкого веса всех времён», — приводит слова Кормье аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Всё ещё великий. Волкановски не оставил шансов Лопесу в реванше
