Волкановски: рад, что каждый раз могу развеивать сомнения людей насчёт себя
37-летний действующий обладатель пояса UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралиец македонского происхождения Александр Волкановски рассказал, что ему нравится развеивать сомнения людей насчёт себя.

«Думаю, каждый последующий бой будет для меня особенным, ведь мне уже 37 лет. Не зря люди будут ставить против меня и задаваться вопросом: «Он ещё способен на это?» Рад, что каждый раз могу доказывать им обратное», — приводит слова Волкановски аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Ранее Волкановски дал прогноз на потенциальный бой между непобеждёнными бойцами UFC россиянином Мовсаром Евлоевым и британцем Лероном Мёрфи.

