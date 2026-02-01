Скидки
«Крокодил съел кенгуру». Бенуа Сен-Дени прокомментировал победу над Дэном Хукером

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе француз Бенуа Сен-Дени поделился мнением насчёт победы в поединке с шестым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг новозеландцем Дэном Хукером, бой стал соглавным событием турнира UFC 325 в Сиднее (Австралия).

UFC 2026. UFC 325, Сидней, Австралия
Дэн Хукер — Бенуа Сен-Дени (W)
01 февраля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Дэн Хукер
Окончено
TKO
Бенуа Сен-Дени

«Чувствую себя отлично, но мне пришлось немного перестроиться тактически, чтобы взять контроль над дистанцией, потому что Дэн хорошо набрасывал кики. И на старте поединка был слишком сфокусирован, чтобы поймать его. Пару раз я слишком долго ждал момента, но в конечном счёт подумал: «Ладно, к чёрту это. Буду боксировать в английском стиле, делать короткие шаги, сокращать дистанцию и навязывать ему войну. Я не буду подставляться под его удары, сам буду атаковать». Он очень хорошо держал дистанцию, так что мне пришлось прибегнуть к старой тактике BSD — ищи и уничтожай. С этим дерьмом я стану чемпионом. Мы обещали войну, и вот один из нас попал в больницу! Я доволен. Мне удалось победить, направив бой в то русло, в которое хотел. Я добавил агрессии, чтобы заставить сердце биться быстрее. Я был крокодилом в октагоне! И крокодил съел кенгуру!» — приводит слова Сен-Дени портал MMAJunkie.

