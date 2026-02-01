Маурисио Руффи обратился к Дане Уайту с просьбой организовать ему бой с Макгрегором

14-й номер рейтинга UFC в лёгком весе бразилец Маурисио Руффи обратился к руководству североамериканской организации с просьбой организовать ему поединок либо с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором, либо с пятым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг англичанином Пэдди Пимблеттом.

«Хантер [Кэмпбелл], Дана Уайт, вы видели мои бои и знаете мой стиль. А как насчёт Конора Макгрегора или Пэдди Пимблетта? Дайте мне устроить шоу», — приводит слова Руффи портал Sportskeeda.

Ранее Рафаэль Физиев высказался о поражении нокаутом в бою с Маурисио Руффи на турнире UFC 325.