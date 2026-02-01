Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Маурисио Руффи обратился к Дане Уайту с просьбой организовать ему бой с Макгрегором

Маурисио Руффи обратился к Дане Уайту с просьбой организовать ему бой с Макгрегором
Комментарии

14-й номер рейтинга UFC в лёгком весе бразилец Маурисио Руффи обратился к руководству североамериканской организации с просьбой организовать ему поединок либо с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором, либо с пятым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг англичанином Пэдди Пимблеттом.

«Хантер [Кэмпбелл], Дана Уайт, вы видели мои бои и знаете мой стиль. А как насчёт Конора Макгрегора или Пэдди Пимблетта? Дайте мне устроить шоу», — приводит слова Руффи портал Sportskeeda.

Ранее Рафаэль Физиев высказался о поражении нокаутом в бою с Маурисио Руффи на турнире UFC 325.

Материалы по теме
Видео
«Люлей хапанули жёстко». Физиев — о поражении нокаутом на турнире UFC 325
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android