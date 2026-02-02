Скидки
Райан Гарсия публично отказался поддерживать Трампа из-за публикации файлов Эпштейна

Райан Гарсия публично отказался поддерживать Трампа из-за публикации файлов Эпштейна
Бывший временный чемпион мира по версии WBC в лёгком весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия (24-2, 20 KO) заявил, что больше не будет поддерживать решения президента США Дональда Трампа в связи с публикацией файлов Джеффри Эпштейна, в которых неоднократно упоминается Трамп в криминальном контексте.

«Это моё публичное заявление — я отказываюсь от своей прежней поддержки Дональда Трампа. Я ни в коем случае не могу поддержать никого, кто был бы причастен к чему-либо, связанному с этим островом и их деятельностью. Детей нужно защищать, все и так знали, что это неправильно, к чёрту все это. Справедливость для всех», — написал Гарсия на своей странице в социальной сети Х.

