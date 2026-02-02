Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол впервые за долгое время ответил, в каком случае проведёт третий бой с Бетербиевым

Бивол впервые за долгое время ответил, в каком случае проведёт третий бой с Бетербиевым
Комментарии

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол впервые за долгое время сообщил, в каком случае согласится провести третий поединок против соотечественника Артура Бетербиева.

«Почему бы не подраться и с Бетербиевым? Есть вариант устроить трилогию в этом году. Возможно, встречусь с ним не в следующем поединке, поскольку мне надо защищать пояса. Если люди захотят увидеть трилогию, то я хотел бы её показать», — приводит слова Бивола портал boxingnews24.

Напомним, в первом бою, который состоялся в октябре 2024 года, победу одержал Бетербиев решением большинства судей, а реванш, который прошёл в феврале 2025 года, завершился в пользу Дмитрия.

Материалы по теме
Вы можете сами организовать бой Биволу — нужны только деньги. Как устроены торги в боксе
Вы можете сами организовать бой Биволу — нужны только деньги. Как устроены торги в боксе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android