Бивол впервые за долгое время ответил, в каком случае проведёт третий бой с Бетербиевым

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол впервые за долгое время сообщил, в каком случае согласится провести третий поединок против соотечественника Артура Бетербиева.

«Почему бы не подраться и с Бетербиевым? Есть вариант устроить трилогию в этом году. Возможно, встречусь с ним не в следующем поединке, поскольку мне надо защищать пояса. Если люди захотят увидеть трилогию, то я хотел бы её показать», — приводит слова Бивола портал boxingnews24.

Напомним, в первом бою, который состоялся в октябре 2024 года, победу одержал Бетербиев решением большинства судей, а реванш, который прошёл в феврале 2025 года, завершился в пользу Дмитрия.