Дмитрий Бивол раскрыл, когда планирует провести следующий бой, намекнув на соперника

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол заявил, что планирует провести следующий поединок в мае текущего года, отметив готовность провести защиту в этом бою своего титула IBF против обязательного претендента по линии организации в лице немца Михаэля Айферта.

«Сейчас, спустя шесть месяцев после операции, чувствую себя лучше и сильнее. Надеюсь, в мае смогу вернуться. Сейчас идёт много разговоров насчёт защиты титула IBF [и о возможном поединке против Михаэля Айферта]. Почему бы и нет?» — приводит слова Бивола портал boxingnews24.