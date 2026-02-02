Арман Царукян назвал своё главное преимущество в возможном поединке с Исламом Махачевым

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян раскрыл, в чём бы состояло его главное преимущество в потенциальном реванше с чемпионом UFC в полусреднем весе соотечественником Исламом Махачевым, вспомнив самый забавный момент в ходе общения с ним.

— Вы общались с Исламом [Махачевым]?

— Да, много раз пересекались.

— А какой был самый забавный момент в общении с Исламом?

— Когда мы засмеялись во время стердауна.

— В чём было бы ваше главное преимущество, если бы вы подрались прямо сейчас с ним?

— В молодости, — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале Mash на спорте.