Арман Царукян назвал своё главное преимущество в возможном поединке с Исламом Махачевым

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян раскрыл, в чём бы состояло его главное преимущество в потенциальном реванше с чемпионом UFC в полусреднем весе соотечественником Исламом Махачевым, вспомнив самый забавный момент в ходе общения с ним.
— Вы общались с Исламом [Махачевым]?
— Да, много раз пересекались.
— А какой был самый забавный момент в общении с Исламом?
— Когда мы засмеялись во время стердауна.
— В чём было бы ваше главное преимущество, если бы вы подрались прямо сейчас с ним?
— В молодости, — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале Mash на спорте.