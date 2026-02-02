Менеджер Сен-Дени: примем бой с Царукяном, если его отец выкупит наши дома по двойной цене

Гийом Пельтье, являющийся менеджером восьмого номера рейтинга UFC в лёгком весе француза Бенуа Сен-Дени, объяснил, почему маловероятно то, что его подопечный проведёт поединок со вторым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Армению и Россию, Арманом Царукяном.

«Что касается Царукяна, то мы сразимся с ним только в одном случае: если его отец выкупит мой дом и дом Бенуа по двойной цене. Ведь малыш так любит покупать вещи! В общем, связываться с ним рискованно. Не из-за его уровня. Накануне боя, если Арман решит устроить шумиху с Ниной Драмой, есть серьёзные риски отмены поединка. А мы не хотим тратить время на подготовку впустую», — сказал Пельтье в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.