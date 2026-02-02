Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Сен-Дени: примем бой с Царукяном, если его отец выкупит наши дома по двойной цене

Менеджер Сен-Дени: примем бой с Царукяном, если его отец выкупит наши дома по двойной цене
Комментарии

Гийом Пельтье, являющийся менеджером восьмого номера рейтинга UFC в лёгком весе француза Бенуа Сен-Дени, объяснил, почему маловероятно то, что его подопечный проведёт поединок со вторым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Армению и Россию, Арманом Царукяном.

«Что касается Царукяна, то мы сразимся с ним только в одном случае: если его отец выкупит мой дом и дом Бенуа по двойной цене. Ведь малыш так любит покупать вещи! В общем, связываться с ним рискованно. Не из-за его уровня. Накануне боя, если Арман решит устроить шумиху с Ниной Драмой, есть серьёзные риски отмены поединка. А мы не хотим тратить время на подготовку впустую», — сказал Пельтье в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Материалы по теме
У Царукяна новые конкуренты. UFC 325 оживил лёгкий дивизион
У Царукяна новые конкуренты. UFC 325 оживил лёгкий дивизион
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android