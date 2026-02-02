Менеджер Сен-Дени ответил, кого видит следующим соперником Бенуа

Гийом Пельтье, являющийся менеджером восьмого номера рейтинга UFC в лёгком весе француза Бенуа Сен-Дени, сообщил, что следующим соперником его подопечного должен стать победитель в реванше между обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем и бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Кого вижу следующим соперником? Победитель боя за титул BMF», — сказал Пельтье в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Напомним, бой между Максом и Чарльзом станет главным событием турнира UFC 326, который состоится 8 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США).