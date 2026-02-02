Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Сен-Дени ответил, кого видит следующим соперником Бенуа

Менеджер Сен-Дени ответил, кого видит следующим соперником Бенуа
Комментарии

Гийом Пельтье, являющийся менеджером восьмого номера рейтинга UFC в лёгком весе француза Бенуа Сен-Дени, сообщил, что следующим соперником его подопечного должен стать победитель в реванше между обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем и бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Кого вижу следующим соперником? Победитель боя за титул BMF», — сказал Пельтье в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Напомним, бой между Максом и Чарльзом станет главным событием турнира UFC 326, который состоится 8 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Материалы по теме
У Царукяна новые конкуренты. UFC 325 оживил лёгкий дивизион
У Царукяна новые конкуренты. UFC 325 оживил лёгкий дивизион
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android