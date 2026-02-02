Шакур Стивенсон оставил послание Теофимо Лопесу после победы в бою с ним

Непобеждённый чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе и обладатель титула WBA в лёгком дивизионе американец Шакур Стивенсон отдал дань уважения соотечественнику Теофимо Лопесу после поединка с ним, который стал главным событием большого вечера бокса The Ring IV. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Шакура единогласным решением судей.

«Спасибо за предоставленную возможность, Тео. Я уважаю тебя за то, что ты не боишься рисковать, как остальные бойцы», — написал Стивенсон на своей странице в социальной сети Х.

В своём профессиональном рекорде Шакур имеет 24 победы, из которых 11 были одержаны досрочно.