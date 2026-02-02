Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Радивойе Калайджич выиграл бой у Александра Гвоздика нокаутом в 7-м раунде, 2 февраля 2026, Zuffa Boxing 02

Александр Гвоздик был нокаутирован Радивойе Калайджичем в седьмом раунде на Zuffa Boxing
Комментарии

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик (21–2, 17 КО) выступил в рамках боксёрского вечера Zuffa Boxing 02, который состоялся в ночь на 2 февраля в американском Лас-Вегасе. Соперником украинца выступил Радивое Калайджич (29–3, 21 КО), который представляет Сербию.

Гвоздик был нокаутирован Калайджичем в седьмом раунде. Отметим, сербский боксер дважды отправил соперника в нокдаун. После второго падения схватку пришлось остановить.

Александру Гвоздику 38 лет. Украинец, серебряный призёр Олимпиады — 2012, дебютировал как профессионал в 2014 году и в декабре 2018-го стал чемпионом мира, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона.

Материалы по теме
Британский боксёр прокомментировал победу в титульном бою над россиянином Муртазалиевым

Огромные гонорары в боксе:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android