Александр Гвоздик был нокаутирован Радивойе Калайджичем в седьмом раунде на Zuffa Boxing

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик (21–2, 17 КО) выступил в рамках боксёрского вечера Zuffa Boxing 02, который состоялся в ночь на 2 февраля в американском Лас-Вегасе. Соперником украинца выступил Радивое Калайджич (29–3, 21 КО), который представляет Сербию.

Гвоздик был нокаутирован Калайджичем в седьмом раунде. Отметим, сербский боксер дважды отправил соперника в нокдаун. После второго падения схватку пришлось остановить.

Александру Гвоздику 38 лет. Украинец, серебряный призёр Олимпиады — 2012, дебютировал как профессионал в 2014 году и в декабре 2018-го стал чемпионом мира, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона.

