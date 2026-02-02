Скидки
Российский экс-чемпион Бутаев проиграл украинцу Богачуку на боксёрском вечере в США

Завершился боксёрский вечер в Лас-Вегасе (США). В главном бою бывший чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) россиянин Раджаб Бутаев (16-1, 12 KO) встретился с украинцем Сергеем Богачуком (26-3, 24 KO).

Победу раздельным судейским решением по итогам 10 раундов (96-94, 96-94, 94-96) одержал Богачук.

Сергею Богачуку 30 лет. Украинский боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году. Становился обладателем временного титула WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Раджабу Бутаеву 32 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. В октябре 2021 года стал чемпионом мира в полусреднем весе, победив техническим нокаутом американца Джамала Джеймса. С 2023 года выступает в первом среднем весе.

