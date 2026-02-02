Скидки
Александр Гвоздик лидировал на судейских карточках перед нокаутом в бою с Калайджичем

Комментарии

Опубликованы официальные судейские карточки поединка в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между украинцем Александром Гвоздиком и американцем Радивойе Калайджичем, состоявшемся сегодня, 2 февраля, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Калайджич победил нокаутом в седьмом раунде. На момент остановки Гвоздик лидировал на всех трёх судейских записках – 59-53, 60-52, 60-52.

Радивойе Калайджичу 34 года. Американец сербского происхождения дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году. В 2019 году сразился за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе, проиграв нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву.

