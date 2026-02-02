«Величайший». Диего Лопес обратился к Волкановски после поражения в реванше

Двукратный претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) бразилец Диего Лопес прокомментировал поражение в реванше с австралийцем Алексом Волкановски, состоявшемся на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия). Напомним, Волкановски победил единогласным судейским решением.

«Никаких оправданий, ты – Величайший (прозвище Волкановски. – Прим. Чемпионата») по праву, спасибо за бой», — написал Лопес в социальной сети X (ранее Twitter).

Александру Волкановски 37 лет. Австралиец выступает в UFC с 2016 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 15 побед и три поражения.

