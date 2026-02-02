Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Харитонов назвал фаворита в бою Нганну — Немков

Сергей Харитонов назвал фаворита в бою Нганну — Немков
Комментарии

Российский ветеран смешанных единоборств Сергей Харитонов высказался о возможном поединке за титул PFL в тяжёлом весе (до 120 кг) между соотечественником Вадимом Немковым и камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Фаворитом вижу Вадима Немкова в бою с Фрэнсисом Нганну. На месте Вадима я бы не стал в стойке рубиться. Он, думаю, сделает всё, чтобы сблизиться с Нганну, перевести его в партер и там делать своё дело. Ему нет смысла работать в стойке с нокаутёром, ведь Нганну может ударить. Но явный фаворит здесь, конечно, Немков», – приводит слова Харитонова издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме
Тренер Нганну высказался о возможном бое с Вадимом Немковым

Немкова встретили с караваем в Белгороде после прибытия из Лиона

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android