Сергей Харитонов назвал фаворита в бою Нганну — Немков

Российский ветеран смешанных единоборств Сергей Харитонов высказался о возможном поединке за титул PFL в тяжёлом весе (до 120 кг) между соотечественником Вадимом Немковым и камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Фаворитом вижу Вадима Немкова в бою с Фрэнсисом Нганну. На месте Вадима я бы не стал в стойке рубиться. Он, думаю, сделает всё, чтобы сблизиться с Нганну, перевести его в партер и там делать своё дело. Ему нет смысла работать в стойке с нокаутёром, ведь Нганну может ударить. Но явный фаворит здесь, конечно, Немков», – приводит слова Харитонова издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме Тренер Нганну высказался о возможном бое с Вадимом Немковым

Немкова встретили с караваем в Белгороде после прибытия из Лиона