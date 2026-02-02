«Я его финиширую». Пимблетт заявил о готовности подраться с Сен-Дени

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) британец Пэдди Пимблетт заявил о готовности провести поединок с восьмым номером французом Бенуа Сен-Дени.

«Мне действительно нравится Бенуа Сен-Дени. Он и вправду очень хороший парень. Мне нравится его стиль, он всегда готов к драке. Надеюсь, с ним всё будет хорошо, но, если в следующем бою он выйдет против меня, я его финиширую», — сказал Пимблетт на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся в январе на турнире UFC 325, Сен-Дени победил техническим нокаутом австралийца Дэна Хукера.

