Хабиб объяснил, почему Умар Нурмагомедов не смог финишировать Фигейреду

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу брата Умара Нурмагомедова в поединке с бразильцем Дейвисоном Фигейреду, состоявшемся на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Это был жёсткий соперник, хороший соперник, с большим именем, бывший чемпион. Но когда я секундировал Умара, то почувствовал, что он не хочет драться. Он не проявлял инициативу и пытался провести безопасный бой. Его тяжело финишировать, он бывший чемпион, жёсткий соперник. Когда вам не хотят отвечать, такого соперника тяжело финишировать», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Дубае.