Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб объяснил, почему Умар Нурмагомедов не смог финишировать Фигейреду

Хабиб объяснил, почему Умар Нурмагомедов не смог финишировать Фигейреду
Комментарии

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу брата Умара Нурмагомедова в поединке с бразильцем Дейвисоном Фигейреду, состоявшемся на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Это был жёсткий соперник, хороший соперник, с большим именем, бывший чемпион. Но когда я секундировал Умара, то почувствовал, что он не хочет драться. Он не проявлял инициативу и пытался провести безопасный бой. Его тяжело финишировать, он бывший чемпион, жёсткий соперник. Когда вам не хотят отвечать, такого соперника тяжело финишировать», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Дубае.

Материалы по теме
Хабиб обозначил двух возможных соперников Умара Нурмагомедова, не упомянув Петра Яна
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android