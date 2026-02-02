Скидки
Дмитрий Кудряшов объяснил поражение Муртазалиева в бою с Келли

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов прокомментировал поражение соотечественника Бахрама Муртазалиева в поединке с британцем Джошем Келли, состоявшемся 31 января в Ньюкасле (Великобритания).

«Кажется, Бахрам понимал, что в Англии при близком счёте ему не отдадут победу. Из-за этого он зарядился на нокаут, а как мы знаем, это сковывает боксёра, он забывает обо всём остальном. С такими боксёрами, как Келли, сложно выглядеть хорошо. Нужно больше ударов и не «давать ему гулять», что мастерски исполнил в своё время Давид Аванесян», – приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

