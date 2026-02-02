Хабиб Нурмагомедов: не хочу, чтобы Усман недооценил Альфи Дэвиса, как Пола Хьюза

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке за титул PFL в лёгком весе (до 70 кг) между Усманом Нурмагомедовым и Альфи Дэвисом, который состоится 7 февраля в Дубае (ОАЭ).

«Я не думаю, что Альфи Дэвис будет лёгким боем для нас. У него особенный стиль, очень непредсказуемый стиль. У него хорошая работа ног, очень хорошие удары с разворота. Очень хороший тайминг удара ногами. Я посмотрел последние пять-шесть его боёв, и я не думаю, что нам будет легко. И я очень не хочу, чтобы Усман недооценил его, как это было в первом бою с Полом Хьюзом», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Дубае.