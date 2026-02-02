Как закончится бой Усмана Нурмагомедова и Альфи Дэвиса?

7 февраля в Дубае (ОАЭ) состоится бойцовский турнир промоушена PFL. В главном событии чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов сразится с британцем Альфи Дэвисом.

Усману Нурмагомедову 27 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2024-го выступает в PFL. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Усман победил единогласным решением в реванше с ирландцем Полом Хьюзом.

Ранее Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка Усмана и Альфи Дэвиса.

