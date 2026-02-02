Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Камил Гаджиев объяснил, почему Евлоева могут уволить из UFC

Камил Гаджиев объяснил, почему Евлоева могут уволить из UFC
Комментарии

Российский промоутер Камил Гаджиев высказался о карьерных трудностях непобеждённого бойца полулёгкого веса (до 65 кг) Мовсара Евлоева в UFC.

«Как будто в воздухе витает непродление контрактов с бойцами, которые не исповедуют какой-то яркий стиль. Или не давать им титульные бои… Ну и вообще задвигать. Это же, по сути, анонсировал Дана Уайт. Я боюсь, что Мовсар как раз попадёт под это новое направление, в котором ему как человеку, который хорош, силён, но при этом не выигрывает ярко и не так много говорит в соцсетях, как хотелось бы UFC, нет места. Могут ему титульник и не дать», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
«Мне не терпится оказаться с ним в клетке». Евлоев — о Волкановски
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android