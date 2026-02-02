Камил Гаджиев объяснил, почему Евлоева могут уволить из UFC

Российский промоутер Камил Гаджиев высказался о карьерных трудностях непобеждённого бойца полулёгкого веса (до 65 кг) Мовсара Евлоева в UFC.

«Как будто в воздухе витает непродление контрактов с бойцами, которые не исповедуют какой-то яркий стиль. Или не давать им титульные бои… Ну и вообще задвигать. Это же, по сути, анонсировал Дана Уайт. Я боюсь, что Мовсар как раз попадёт под это новое направление, в котором ему как человеку, который хорош, силён, но при этом не выигрывает ярко и не так много говорит в соцсетях, как хотелось бы UFC, нет места. Могут ему титульник и не дать», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.