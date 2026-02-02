Харитонов: Бивол должен поступить по-мужски и дать третий бой Бетербиеву

Российский ветеран смешанных единоборств Сергей Харитонов высказался о возможном третьем поединке между соотечественниками Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Считаю, что Бивол тоже должен поступить по-мужски и дать это право Бетербиеву. Это противостояние получится очень конкурентным. Они оба выложатся на максимум в третьем поединке. Многие говорят, что Дмитрий уже раскусил Артура, но я так не считаю. Я бы ставил 51% на победу Бивола и 49% на победу Бетербиева. Потому что нокаутёр всегда опасен. В этом весе один удар может решить исход поединка», – приводит слова Харитонова MMA.Metaratings.ru.