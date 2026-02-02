«Скатывается». Гаджиев прокомментировал поражение Физиева на UFC 325

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал поражение азербайджанца Рафаэля Физиева в поединке с бразильцем Маурисио Руффи, состоявшемся на турнире UFC 325.

«Рафаэль Физиев проиграл, четыре поражения в последних пяти боях. Помните, как Раф круто начинал, вертушки… Ну действительно, у парня уникальная техника, но результаты боёв есть результаты боёв. И Физиев в этом плане скатывается, и пока не видно просвета. Если бы сейчас выиграл, можно было бы заговорить о том, что есть возможность вернуться полноценно, но пока он больше ассоциируется с тем, что есть большие бои, но в основном заканчиваются они поражением», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.