Альфи Дэвис: когда я побью Усмана Нурмагомедова, Хабиб должен будет вернуться

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) Альфи Дэвис высказался о предстоящем поединке за титул PFL с россиянином Усманом Нурмагомедовым, который состоится 7 февраля в Дубае (ОАЭ).

«Когда я побью Усмана, Хабиб станет финальным боссом этой команды. Так что я должен подраться с ним (смеётся). Он должен будет вернуться», — приводит слова Дэвиса пресс-служба PFL.

Альфи Дэвису 33 года. Британец дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2024-го выступает в PFL. В своём последнем бою, состоявшемся в августе, Дэвис победил единогласным судейским решением россиянина Гаджи Рабаданова и стал победителем Гран-при.

